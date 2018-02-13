То, что нам предлагают США, это не борьба с коррупцией, а сдача суверенитета, — Медведчук

Виктор Медведчук в интервью «Новой газете» заявил, что Украина находится под внешним управлением США. По его словам, все решения, которые принимаются сегодня — от политики до социально-гуманитарной сферы, ― идут вразрез с интересами народа.



«Скажу больше, народ никто не спрашивает. Сейчас наша власть безропотно выполняет все требования Запада и в первую очередь Вашингтона. Нам постоянно твердят о субъектности, независимости, суверенитете… Но о какой независимости, о каком суверенитете может идти речь, если центр принятия всех решений у нас сегодня находится в… посольстве США? Если у нас высшая политическая инстанция в стране — это посол США?» — отметил Медведчук.



Он заявил, что Украине не просто навязывают точку зрения, а прямо указывают, что надо сделать. «Мы постоянно слышим требования Запада: провести приватизацию, открыть рынок земли, поднять пенсионный возраст, повысить тарифы. Вот последний пример ― требование МВФ, Всемирного банка, Вашингтона, Брюсселя, касающееся принятия закона об антикоррупционном суде», — подчеркнул политик.



По его мнению, Украину не должны рассматривать как объект внешнего влияния — страна должна быть независимой и суверенной, субъектом, а не объектом международной политики. «Сейчас, после разрыва отношений с Россией и подписания, как я часто говорю, и это соответствует действительности, кабального договора о создании ЗСТ с ЕС, мы видим падение экономики Украины. Обвалилась национальная валюта, упали социальные выплаты, растет безработица и преступность, просто катастрофическое положение в гуманитарной сфере, потеряны хозяйственные связи с неконтролируемыми территориями Донбасса вследствие экономической блокады», — отметил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».



Говоря о коррупции в Украине, Медведчук напомнил, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что «отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве». «Подождите, но разве не Америка постоянно заявляла, что курирует антикоррупционные реформы в Украине? Тот же Байден об этом говорил неоднократно. Так с чем они боролись и как? И почему сегодня Украина имеет такой уровень коррупции, какого не видела за все годы независимости, даже во времена Януковича? Потому что цель всех этих кураторов — не борьба с коррупцией, а полное подчинение Украины», — указал политик. Он добавил, что все заявления Запада воспринимает исключительно как средство давления на Украину, как вмешательство во внутренние дела независимого государства.



В то же время Медведчук отметил, что сегодня Вашингтон полностью руководит НАБУ. «Это не только подтверждается, это очевидно, это уже давно не скрывается. Главы НАБУ и САП урегулируют свои конфликты в посольстве США... Еще раз повторю: я обеими руками за то, чтобы бороться с коррупцией. Но то, что нам предлагают, это не борьба с коррупцией, а сдача суверенитета», — заявил лидер «Украинского выбора».

