Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вопрос перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. "Собеседники пришли к согласию, что главным заданием будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.



П.Порошенко и А.Гутерриш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным содружеством дополнительных мер с целью заставить РФ выполнять резолюции А ООН 71/205 и 72/190.



Встреча прошла в Мюнхене в пятницу в рамках участия П.Порошенко в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

