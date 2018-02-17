Россия, США и Китай не должны пытаться расколоть ЕС – глава МИД Германии

Никто не должен пытаться расколоть Европейский Союз, считает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.



"Никто не должен пытаться расколоть ЕС - ни Россия, ни Китай, ни США. Евросоюз является партнером США, но не является его подданным", - сказал он на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу.



По словам министра, в настоящее время ЕС стоит перед глобальной задачей - найти единство.



"ЕС должен решить внутренние конфликты и восстановить внутреннюю сплоченность, необходимо согласовать действия во внешних отношениях, разработать инструменты, чтобы вместе реализовывать общие интересы в соответствии со своими возможностями, согласно единому плану", - разъяснил З.Габриэль.

