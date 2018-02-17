В воскресенье в Украине небольшой мороз, туман и гололедица

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Погоду будет определять относительно теплая, как для этого сезона, воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в Карпатах и на востоке страны, днем в западных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Кроме северных областей, на территории страны туманы, слабый гололед. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 февраля самая высокая температура днем была +11,2 в 2002 году, самая низкая ночью -21,2 в 1985 году.



19 февраля в Украине, кроме западных и южных областей, местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 3-9° мороза, в западных областях 8-14° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части и Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

