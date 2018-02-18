Лавров назвал трепотней обвинения во вмешательстве РФ в выборы в США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал трепотней бездоказательные обвинения в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года.



"Публиковать можно все, что угодно, - сказал Лавров в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. - Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради Бога, за не очень дипломатичное выражение".



При этом он обратил внимание на заявления американских официальных лиц, которые опровергли сообщения о том, будто какая-то страна оказала влияние на результаты президентских выборов в США.



Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники "Агентства интернет-исследований" еще в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что данные действия не повлияли на исход выборов.

