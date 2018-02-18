В Польше разочарованы переговорами по "антибандеровскому" закону

В Варшаве заявили, что разочарованы результатами переговоров вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко по историческим вопросам. В частности, поляки не довольны тем, что не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы. "Канцелярия президента выражает глубокое разочарование результатами встречи...

...между вице-премьерами Украины и Польши", - говорится в заявлении шефа канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского.



"Отсутствие решения украинской стороны в фундаментальном вопросе, которым является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает значительный регресс доверия и не реализует данный президентами двух стран мандат на переговоры, что значительно ухудшает взаимоотношения", - говорится в заявлении.



Напомним, украинско-польская встреча на уровне вице-премьер-министров состоялась в пятницу, 16 февраля в Варшаве. В ходе встречи Розенко заявил в Польше про угрозу "антибандеровского" закона и поднял вопрос о правах украинцев. Второй раунд переговоров ожидается в Киеве.

