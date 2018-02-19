Аваков инициирует прекращение охраны судов полицейскими и гвардейцами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возмущен тем, что суд отпустил на поруки народных депутатов мужчину, ранившего полицейского во время охраны Соломенского районного суда Киева, ввиду чего намерен внести проект постановления о прекращении функций охраны судов со стороны Нацполиции и Нацгвардии, а также просит премьер-министра Владимира Гройсмана созвать внеочередное заседание правительства.



"С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. (…) В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!" – написал глава МВД на странице в Фейсбуке в понедельник.



А.Аваков напомнил, что судья Шевченковского райсуда Киева "отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов" (имеется в виду инцидент возле здания Соломенского райсуда Киева 15 февраля, когда суд избирал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову - ИФ). "Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение обязывает меня как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования", - подчеркнул он.



В частности, глава МВД требует от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие решения судьи, от прокуратуры и Апелляционного суда - незамедлительно вынести "справедливое решение" по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому.



Он также указал, что в соответствии со ст. 160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны. "Создание этой службы который год саботируется работниками Государственной судебной администрации", - добавил он и проанонсировал свое намерение внести проект постановления о прекращении функций охраны судов сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии.



Как сообщалось, 15 февраля во время избрания меры пресечения Г.Труханову возле здания Соломенского райсуда Киева периодически возникали столкновения. В тот день в районное управление полиции были доставлены 36 активных участников столкновения возле суда, среди них – мужчина, который применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.



По информации народного депутата Егора Соболева, Шевченковский райсуд Киева отпустил трех участников столкновений на поруки нардепов: активиста движения "Визволення" Александра Федорченко (позывной "Брест"), добровольца "Донбасса" Николая Чудовского (позывной "Чудо"), добровольца из Грузии Луку Чхетия (позывной "Лука"). По информации СМИ, один из них мог ранить полицейского.

