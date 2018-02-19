Киевский метрополитен получил миллиардный убыток

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен закончило 2017 год с убытком 956 млн гривен, увеличив доход на 71,8% или на 973 млн гривен до 2,3 млрд гривен. Об этом свидетельствуют предварительные данные финансовых результатов предприятия, сообщают Украинские новости.



Как отмечается, чистый доход от реализации продукции в 2017 году составил 2,32 млрд гривен, что на 71,8%, или на 973 млн гривен больше, чем за соответствующий период 2016 года (1,35 млрд гривен).



Кроме того, предприятие совершило расходы в размере 3,45 млрд гривен.



По итогам года КП получило убыток в размере 955,7 млн гривен, при этом 2016 год Киевский метрополитен закончил с прибылью 55,58 млн гривен.

