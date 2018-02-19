За год "борщевой набор" подорожал на треть

Все овощи из борщевого набора за год подорожали от 5 до 73%. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Эксперты ассоциации проанализировали рост стоимости овощной корзины в Украине за год, то есть сравнили цену на овощи борщевого набора на конец января 2018 и января 2017 года. В овощною корзину вошли свекла, капуста, картофель, морковь и лук, купленные по килограмму.



Свекла является безусловным чемпионом по удорожанию - 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук на 24%, капуста на 22%, а картофель - всего на 5%. По сравнению с прошлым годом свекла прибавил в цене 3 грн. за килограмм, морковь - 2,8грн., лук - 1,1грн., капуста - 0,9грн., а картофель - 0,3грн. На конец января килограмм свеклы можно купить было в среднем за 7,1грн. за килограмм, моркови - по 7,2грн., лука - по 5,7грн., капусты - по 5,0грн., и картофеля - по 6,4грн.



Если в целом оценить стоимость овощного корзины, то в января 2018 года он составлял 31,4грн., тогда как год назад его стоимость составляла 23,3грн. То есть за год овощная корзина подорожала на 8,1грн.

