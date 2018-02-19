Уборка такая же вредная, как и длительное курение - ученые

Ученые говорят, что профессиональная уборка на протяжении десятилетий вредит женщинам так же, как табак легким курильщика, который использует пачку сигарет в день на протяжении 20 лет.



Об исследовании пишет The Independent.



Ученые использовали результаты опроса European Community Respiratory Health Survey, отобрали данные о 6230 участников, также прошли осмотр врача с обследованием легких.



Организму вредят мелкодисперсные частицы детергентов, которые человек невольно вдыхает во время уборки. Они поражают слизистые оболочки органов дыхания.



В начале исследования участникам было от 20 до 44 лет, за ними наблюдали более 20 лет. Исследователи учли возраст и уровень образования, рост, вес и склонность к курению.



При обследовании участников проверяли на два основных показателя функций легких: объем форсированного выдоха за секунду (ОФВ1, FEV1) и форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ, FVC).



Первый показатель измеряет, сколько воздуха выдыхает человек в течение первой секунды сильного выдоха, второй - какой объем воздуха выходит из легких при максимально быстром и сильном выдохе.



Оба показателя с возрастом падают. Но сопоставление данных показало, что у женщин, которые регулярно убирали со средствами чистки, показатели падали быстрее.



Кто убирал дома, ОФВ1 снижался на 3,6 мл в год быстрее, чем у тех, кто не убирал, а ФЖЕЛ - на 4,3 мл быстрее.



В профессиональных уборщиц ОФВ1 падал на 3,9 мл на год быстрее, а ФЖЕЛ - на 7,1 мл. У тех, кто регулярно убирал, чаще диагностировали астму.



Заметное снижение функций легких обнаружили только у женщин. У мужчин, которые работали уборщиками или часто убирали дома, таких изменений не заметили.



Ученые считают, что мужчины могут чаще работать уборщиками производственных помещений, а не жилых и офисных, поэтому используют другие методы очистки.



Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития

