В Киеве начали массово проверять перевозчиков

Столичная власть инициировала проверку перевозчиков на городских автобусных маршрутах. Об этом сегодня, 19 февраля, заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, сообщает Укринформ. "Начиная с 14 февраля мы успели проверить двух перевозчиков, но я думаю, что в течение трех недель мы проверим всех перевозчиков города Киева и доложим о результатах этих проверок", - сказал Симонов.



Он отметил, что ранее были осуществлены 22 проверки маршрутных такси и по результатам расторгнуты договоры с четырьмя перевозчиками.



В то же время Симонов добавил, что городские власти ежегодно обновляют общественный транспорт.



"На данный момент порядка 60% маршрутов в столице работают в таксомоторном режиме. По рекомендации Всемирного банка мы хотим сделать, чтобы только 30% остались в таксомоторном режиме, это касается маршрутов частного сектора. Но мы понимаем, что это нужно делать за счет приобретения нового подвижного состава, что мы и делаем и ежегодно мы увеличиваем количество больших автобусов и уменьшаем количество таксомоторных маршрутов", - сказал он.

