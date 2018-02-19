УЗ может стать зависимой от российских производителей, - эксперт

Начиная с 2017 года, в связи с обновлением подвижного состава в нашем государстве образовался дефицит железнодорожных осей.Вагоностроительные предприятия страны сегодня работают на максимуме своих мощностей, чтобы обеспечить потребности экономики в грузовых вагонах, пишет в своем блоге на Цензор.нет обозреватель Ростислав Мазуренко.



Так, только Крюковский вагоностроительный завод построил в 2017 г. более 2 тыс. полувагонов. Предприятия Укрзализныци отчитались о строительстве еще 2,5 тыс. вагонов в прошлом году. Для строительства одного полувагона необходимо 4 ж/д оси. Это означает, что для постройки этих 4,5 тыс. вагонов потребовалось 18 тыс. ж/д осей. Это большая цифра.



По ряду объективных причин, в т.ч. связанных с российской агрессией, железнодорожные оси производители вынуждены закупать в РФ.Так в 2017 гимпорт осевой заготовки и черновых осей из стран ТС, в частности РФ и Беларуси, вырос в 4 раза. И судя по тенденциям развития рынка вагоностроения, он будет только расти.



«Производство ж/д осей для внутреннего рынка могло бы запустить новый сегмент промышленности, создать дополнительные налоги и рабочие места в Украине. Появление на украинском рынке нового производителя решило бы проблемы дефицита. До 2014 г. ж/д оси в Украине производились в Луганске, на Днепровском Металлургическом Комбинате (ДМК, г. Каменское), Днепроспецстали (ДСС, г. Запорожье)», - считает обозреватель.



По мнению Мазуренко, решением могли бы стать поставки на рынок Нижнеднепровского трубопрокатного завода (Интерпайп). За несколько последних лет предприятие освоило технологию производства осей, сертифицировал оси по европейским и американским стандартам, поставил готовый продукт в США и страны Европы. Очевидно, что этот завод легко бы мог производить как осевую заготовку, так и черновые оси для украинского рынка. Продукция отечественного производителя могла бы покрыть существующий дефицит.



Ростислав Мазуренко пишет, что уже полгода искусственно тормозитсяв интересах поставщиков из РФ сертификация осей Нижнеднепровского трубопрокатного завода в Украине. Несмотря на то, что продукция предприятия успешно прошла испытания в европейских и американских испытательных центрах, требования которых значительно выше и жестче, чем нормы ДСТУ ГОСТ.



«Пока продолжаются эти игры, бюджет недополучает налоги, а украинские рабочие продолжают уезжать в Польшу на новые рабочие места вместо того, чтобы работать на производстве, созданном в Украине. Результат – вместо развития собственного производства украинская экономика наращивает импорт и зависимость от российских производителей», - резюмирует Мазуренко.

