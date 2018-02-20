Польша переложила часть вины за холокост с немцев на евреев

Существуют исторические факты, подтверждающие причастность евреев и других народов к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.



«Случались коллаборанты как среди поляков, так и среди других народностей, проживавших тогда на территории Польши. (...) Это болезненная правда. Дискуссия на эту тему также продолжается и в Израиле и возбуждает большие эмоции», — сказал он.



Таким образом Дворчик пояснил слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как передавало Польское телевидение, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что евреи участвовали в холокосте. По его словам, «были польские исполнители, были и еврейские, и русские, и украинские, а не только немецкие».



26 января верхняя палата польского сейма одобрила закон о холокосте. Согласно документу заявления о том, что поляки или Польша «несут ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом, или же причастны к геноциду евреев во Второй мировой войне», будут караться лишением свободы на три года. В Израиле эту инициативу назвали отрицанием холокоста.

