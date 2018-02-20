Эрдоган: Турция рассчитывает окружить Африн в ближайшие дни

Вооруженные силы Турции рассчитывают окружить сирийский город Африн в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" против курдов из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, трансляцию которого вел телеканал A Haber.



"В ближайшие дни центр города Африн будет окружен нами", - сказал он.

