Берегите Вятровича!

Счет по оскверненным памятникам между Польшей и Украиной 15:4. Поляки пока ведут. Это, чтобы вы понимали, совершенно официальные данные, опубликованные директором памяти нации Владимиром Вятровичем. В конце февраля его традиционно бьют благодарные почитатели в медицинских масках на пресс-конференциях в помещении «Укринформа». Говорят, что это такое информационное агентство, куда отправляют умирать старых журналистов. Пока информация об очередном избиении Вовы не поступала. Но и февраль еще не закончился.



Вернемся к осквернению. Вятрович, без которого мы бы все по уши погрязли в советских праздниках, сместил акценты. Раньше аналитики из Института национальной памяти путем исследования баночек из-под майонеза совершенно точно установили: за массовым осквернением украинских святынь стоят нанятые Кремлем венгерские сепаратисты. Именно они, подлецы и мерзавцы, пишут всякую похабщину на памятниках, зданиях украинских консульств в Польше, а также на самих консулах. Если их, конечно же, удается быстро отловить. Никто не усомнился в выводах ученых, работающих в таком солидном учреждении с прекрасной академической историей.



Но внезапно вскрылись новые обстоятельства. Появился спичечный коробок с веществом, изменившим весь дискурс двусторонних украинско-польских отношений. Коллеги Вятровича из польского института национальной памяти подготовили проект антибандеровского закона, который был триумфально и очень быстро принят их законодательным органом власти. Последняя попытка остудить горячие головы польских сепаратистов была предпринята взволнованным спикером Парубием. По его инициативе Рада сплотилась и приняла обращение к президенту Польши Анджею Дуде не подписывать акт, буквально гадящий в душу каждому патриоту нации. Звучит несколько коряво, но поверьте: гадит акт в патриотическую душу, да еще и как!



Аналитики из Института национальной памяти путем исследования баночек из-под майонеза совершенно точно установили: за массовым осквернением украинских святынь стоят нанятые Кремлем венгерские сепаратисты. Именно они, подлецы и мерзавцы, пишут всякую похабщину на памятниках, зданиях украинских консульств в Польше, а также на самих консулах



Мало того, что миллионы украинцев по-прежнему пользуются запрещенными российскими социальными сетями «ВК», «Одноклассники» и подрывным «Яндексом». Они же там постят открыточки «С 23 февраля»!

Дуда внимательно ознакомился с обращением, пропитанным скорбью, потом, страхом и другими выделениями украинских законодателей. И тут же подписал закон, где целый ряд областей единой, соборной и местами даже державной нации объявлялись «Малопольшей». Тут же в лабораториях Вятровича закипела работа. Концепция поменялась. Оказывается, именно польские сепаратисты, руководствуясь глубоко порочными теориями о том, что «Львов их», пытаются заново переписать историю. Да, Кремль по-прежнему их науськивает и стимулирует. Однако проблема гораздо страшнее и комплекснее, чем кажется.Возьмем того же Вятровича. Он уже полгода не может выехать на международную конференцию по расовой идентификации тушканчиков, эксгумированных из украинского захоронения в исконно нашем Жешуве. А все почему? Потому что Варшава внесла его и еще ряд выдающихся исследователей-некрофилов из института восстановления памяти в черный санкционный список. Польские пограничники, а также служебные собаки, задействованные для поиска контрабандного кокса, получили недвусмысленный приказ: кусать мерзавца на поражение.Более того: в соответствии с новым «антибандеровским законом», Вятровича могут бросить в сырые застенки варшавского «гетто». На три долгих года. Побратимы как могли успокаивали Вову. Рассказывали, что польские тюрьмы построены по европейскому образцу и там давно уже не было зафиксировано ни одного случая сексуального насилия по отношению к заключенным. Последний инцидент произошел лет пять назад, но «курву», которая накатала жалобу еврокомиссару, сразу же «отпетушили» и ситуация резко стабилизировалась. Никто больше не жалуется. Поэтому Вятровичу не следует опасаться за свою чисто природную красоту. Тем не менее, явно недружественное поведение Варшавы, густо замешанное на скрытых и явных территориальных притязаниях, имеет место быть. Да, Кремль гибридно играет на антиукраинских настроениях, поощряет случаи сексуального насилия по отношению к сотрудникам института коррекции национальной памяти и всячески создает питательную среду для роста враждебности между как бы братскими народами. Но надо четко понимать: политический режим Польши взял курс на осквернение как самого Вятровича, так и выработанной под его руководством версии (единственно правильной) развития исторического процесса за последние триста-четыреста лет.Сегодня как никогда Вова нуждается в нашей поддержке. Мы уже отмечали, что в феврале его постоянно пытаются бить. Причем норовят попасть по самым чувствительным анатомическим фрагментам автора «памяти». Возможно, это связано с активизацией криптоватников, сепаратистов и прочих подрывных элементов накануне празднования запрещенного институтом 23 февраля. К сожалению, в тот день, когда миллионы украинцев выходят на площади и в скверы, чтобы почтить память героев «революции достоинства», в супермаркетах фиксируется повышение спроса на пенку для бритья, носки и крепкие алкогольные напитки.Попытки обратить на это внимание представителей «Национального корпуса», «Национальных дружин» и «героев-добробатовцев» игнорируются. Куда, б…ть, смотрят наши спецслужбы? Ведь все видят: есть люди, которые цинично празднуют зарождение террористической организации, известной как «НКВД-ГПУ-Советская армия». Вы промониторьте Интернет. Это же ужас! Мало того, что миллионы украинцев по-прежнему пользуются запрещенными российскими социальными сетями «ВК», «Одноклассники» и подрывным «Яндексом». Они же там постят открыточки «С 23 февраля»!Вова, с...ка, проснись! Да, ты делаешь большое дело, блокируя процесс эксгумации польских останков. Понимаем, что бегать по кладбищам ночью – трудное дело. Но надо как-то активизироваться! Не только констатировать счет по осквернению. Немедленно усилить и углубить промывку мозгов нации! Там еще столько всякого мусора, что рано рапортовать о всеобщей декоммунизации. Почему молчит первый вице-спикер Ирина Геращенко?! Из года в год она рассказывала потрясающую историю о внутреннем сопротивлении празднованию 23 февраля и 8 марта. В эти дни Геращенко специально одевалась во все черное, что как бы символизирует ее идеологическую непорочность. А какие издевательства ей приходилось выносить в школе! Мальчики дарили ей на 8 марта презервативы. Ублюдки! Причем еще те, которые «проверены электроникой». Помнится, после выхода на экраны запрещенного в Украине фильма «Приключения Электроника» было очень популярно… Ладно, не станем ворошить проклятое прошлое.Институт национальной памяти следует срочно расширить. Требуется полностью укомплектовать антипольский и антимадьярский отделы проверенными кадрами. Вы не поверите: в магазинах до сих пор продают венгерскую салями! Пора, давно пора дать по рукам сепаратистам всех мастей, подрывающим устои нации и глумящимся над нашим символом памяти – Вятровичем. Это же достояние нации, его следует беречь, сохранять для последующих поколений патриотов. Возможно, уже сегодня надо хорошо подумать над мавзолеем для Вовы. Тем более что дело с мемориалом памяти наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Появился совершенно шикарный проект львовских архитекторов и гинекологов. Туда мавзолей впишется как дети в школу.