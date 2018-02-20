ЕС может снять санкции с Лукаш и Клюева

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш и политик Сергей Клюев могут быть исключены из санкционного списка Евросоюза.



Об этом в Твиттере сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств", - написал он.



Йозвяк также добавил, что экс-президент Виктор Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год.



