ЕС может снять санкции с Лукаш и Клюева
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш и политик Сергей Клюев могут быть исключены из санкционного списка Евросоюза.
Об этом в Твиттере сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств", - написал он.
Йозвяк также добавил, что экс-президент Виктор Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год.
Источник: Вести
14:47