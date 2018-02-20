Украина должна провести болезненные реформы, несмотря на выборы - МИД Дании

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что в последний год перед выборами Украина должна проявить незаурядную решительность и достичь результатов даже в отношении "болезненных" реформ. Об этом министр иностранных дел Дании заявил в своей статье для "Европейской Правды".



По словам Самуэльсена, процесс реформирования в Украине уже достиг критического момента, и есть мощные силы, которые противостоят реформам, потому что чувствуют личную угрозу от изменений в стране.



"В Украине слышать мнения о том, что существует риск отката реформ. И мы должны не позволить этому случиться. В последний год перед выборами украинское правительство должно проявить незаурядную решительность и достичь результатов даже в отношении "болезненных" реформ. Это необходимо, чтобы предотвратить "усталости от реформ" и разочарованию среди украинцев", - заявил он.



Министр подчеркнул, что ключом к успеху реформ является борьба с коррупцией. Поэтому правительство должно защищать независимость и эффективность новых антикоррупционных институтов. "Создание независимого антикоррупционного суда является необходимым условием для дальнейшего прогресса", - добавил он.



Кроме того, Самуэльсен сообщил, что 27 июня этого года в столице Дании пройдет следующая конференция по вопросам реформ – Ukraine Reform Conference. Ключевое внимание в Копенгагене будет посвящено надлежащему управлению, включая противодействие коррупции, а также экономическому развитию.

