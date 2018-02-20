МОЗ предупреждает о возможной вспышке дифтерии

На сегодняшний день существует большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии. Об этом сегодня, 20 февраля, на брифинге сообщил замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко, пишет LIGA.net.



"Большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии, и мы призываем всех вакцинироваться", - заявил Ляшко.



По его словам, вакцинироваться нужно не только детям, но и взрослым после 16 лет - один раз в десять лет. При этом прививка от дифтерии (и одновременно от столбняка) проводится бесплатно.



Ляшко уточнил, что в Украине на сегодняшний день в наличии около 6 млн доз вакцины.



"На сегодня у нас есть информация о подозрении дифтерии в Ивано-Франковской области. Это женщина 1969 года рождения, которая находится в городской клинической больнице Ивано-Франковска. Сейчас у нее есть два негативных результата бактериологического исследования на дифтерию, но диагноз продолжает оставаться под вопросом", - сообщил он.

