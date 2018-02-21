Европейский суд снял санкции c Сергея Клюева - СМИ

Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против внефракционного народного депутата Украины Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году, сообщает "Европейская правда" в среду со ссылкой на пресс-службу суда.



Решение вынесено по жалобе, поданной С.Клюевым в 2015 году и касавшейся волны санкций, которая действовала до марта 2016 года. Во время рассмотрения жалобы к ней приобщили документы из новых санкционных волн, в том числе последней, введенной в марте 2017 года. Однако основания санкций остались неизменными: С.Клюев находился под экономическими ограничениями из-за представления Киева о "злоупотреблении публичными средствами".



В своем решении суд ЕС отметил, что Совет ЕС, вводя санкции, должен был проверить, насколько обоснованными являются обвинения в адрес конкретных лиц, а в данном случае есть основания для "сомнения в адекватности доказательств", которую украинская власть передавала Евросоюзу. При этом Совет ЕС не принял во внимание аргументы С.Клюева.



Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины, в том числе С.Клюева. Впоследствие санкции ежегодно продлевались, хотя изначально обсуждался вопрос возможной их отмены в связи с отсутствием уголовных дел против некоторых из этих лиц в Украине.



После переизбрания С.Клюева в новый состав украинского парламента, 4 июня 2015 года Генеральная прокуратура сообщила ему о подозрении в совершении хищений государственного имущества, что является основанием для применения санкций ЕС. В октябре того же года санкции против нардепа были продлены решением Совета ЕС.



28 января 2016 года Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест С.Клюева по подозрению в совершении преступлений по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в международный розыск.

