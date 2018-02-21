Ускорение и гласность

Наши стратегические партнеры требуют ускорить проведение реформ. Ровно в два раза. Думаю, если реализовать такое ускорение, то мы, как во время перестройки, увидим собственные обнаженные полушария. Не прав Госдеп. У нас уже практически не осталось ни одной сферы, которую бы не затронули решительные и бескомпромиссные реформы. Зачем это пафосное перевыполнение в два раза? Мы что, заступили на вахту в честь двухлетия вмешательства кремлевских хакеров в американские выборы?



Решительно, с…ка, требую объяснений. Медицинская реформа проведена? Вне всякого сомнения. Посмотрите на лицо и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. На нем буквально написано: все, ребята, вам пипец. Лекарств нет, больниц нет, «скорой помощи» нет, врачи разбежались. Эпидемий тоже нет, поэтому все просто вымирают. Супрун жрет в «Макдональдсе», что убеждает нацию в одной простой истине: если ускоримся, то значительно быстрее прибудем на конечную станцию назначения. На кладбище.



Пенсионная реформа проведена? Вне всякого сомнения. Миллионы потенциальных пенсионеров поняли, что им ничего не светит. Никто не понимает формулы, с помощью которой рассчитывается примерный возраст выхода на заслуженный отдых. Но все знают, что в результате ее применения получается цифра, значительно превышающая среднюю продолжительность жизни в той же Японии. Куда еще ускоряться? Теоретически пенсии повышаются, и на них можно воспользоваться всеми прелестями безвизового режима. Поехать в Монако, поесть круассанов в Париже. Если продать левую или правую почку на выбор. Это еще одно проявление тесной связи пенсионной и медицинской реформ.



Судебная реформа реализована просто блестяще. Такого разгула правосудия у нас никогда не было. Любые судебные заседания по важным для социума вопросам проводятся открыто, гласно и со стрельбой. Обычно стреляют герои АТО в полицейских из наградного оружия

Не могу не согласиться с премьером Гройсманом: проблема коррупции несколько преувеличена нашими стратегическими союзниками. На самом деле это «смазка» реформ. Ведь все понимают, что вся эта херня просто не может работать, а жить как-то надо

Постоянно укрепляющийся курс гривны практически автоматически ведет к повышению размеров пенсий. Но в биткоинах. Поэтому все майнят криптовалюту на специальных фермах, что позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. А это, как говорил классик, не только лишь все могут сделать.Судебная реформа реализована просто блестяще. Такого разгула правосудия у нас никогда не было. Любые судебные заседания по важным для социума вопросам проводятся открыто, гласно и со стрельбой. Обычно стреляют герои АТО в полицейских из наградного оружия. О чем это говорит? О полном единении системы правосудия с социумом. Любой ветеран антитеррористической операции может прийти и получить нужное решение малой кровью. Да, пока еще не создали Антикоррупционный суд. Но только МВФ и Госдеп переживают по данному поводу. Всем остальным вообще до одного места. Даже спикеру Парубию, который обещает рассмотреть соответствующий законопроект в марте, в мае или, на худой конец, в апреле. Ускоряться уже некуда, поскольку создано столько антикоррупционных органов, что одно их содержание приводит к дефициту бюджета.Экономические реформы проведены просто образцово. Все и сразу. Буйным поносом в стране расцветают стартапы, агрохабы и технопарки. Везде, б...ть, колосятся кластеры. Премьер Гройсман не успевает обновлять графики роста ВВП, потому что поперло. Инвесторы бьют друг друга по голове, норовя прорваться на перспективный украинский рынок. Что вам еще надо?! Если мы ускоримся, то совершим невиданный экономический рывок и станем пачками закидывать авто на «бляхах» на орбиту Венеры. Или Юпитера. Идя навстречу пожеланиям патриотических товарищей, партия и правительство неуклонно повышают тарифы и цены. Формулы «Роттердам плюс» и «Пенсильвания в квадрате» вместе со свежим американским топливом позволяют офисным хомячкам с оптимизмом смотреть в будущее. Резко выросло количество психических заболеваний, и по этому показателю мы вырвались на лидирующие места в мире. Диверсификация, таргетирование и профицит! Все, с...ка, счастливы.Евроинтеграция. Тут наши успехи просто исторические. Практически все соседние страны, за исключением «террористической России», напуганы перспективой неизбежного членства. Поэтому вставляют палки в колеса нашему еврочленству, принимают «антибандеровские» законы и блокируют заседание комиссии Украина–НАТО на уровне министров обороны. Вы представляете себе, что будет, если мы ускоримся?! Да никакой ЕС не выдержит такой евроинтеграции, развалится на куски. Как мамонты вымрут.Да, есть некоторые проблемы с приватизацией земли. Формально она как бы запрещена, поскольку действует никому не нужный мораторий – «отрыжка советского прошлого». Но наши стратегические партнеры вместе с ипланами из МВФ не понимают: ускоряться здесь не надо. Все уже давно приватизировано, засеяно рапсом и усеяно стартапами. Просто социум еще не готов воспринять данный факт. Вот когда мы скажем «остаточне прощавай» Кремлю и водрузим флаг вместо ихних звезд, тогда можно будет рассказать правду.А оборонная сфера? Да тут все уже давно по натовским стандартам. Опытные автомобильные дилеры из Херсона подняли «Укроборонпром» фактически из дерьма, и в таком состоянии он вовсю стал штамповать баллистические трактора, а также секретные танки. Стеллс-технологии. Никто их не видит, а они есть. Самая мощная армия континента бережет сон и спокойствие Европы.И не могу не согласиться с премьером Гройсманом: проблема коррупции несколько преувеличена нашими стратегическими союзниками. На самом деле это «смазка» реформ. Ведь все понимают, что вся эта херня просто не может работать, а жить как-то надо. Поэтому безвозмездное хождение некоторых сумм наличности позволяет нам быстрее адаптироваться к европейским ценностям. Но мы поборем это позорное явление, как только победим в первой гибридной мировой войне. Тут уж никаких сомнений нет.