Суд выпустил из тюрьмы Васильца и Тимонина

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, обвиняемых в пособничестве террористам и сепаратизме, и сменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на 60 дней.



Таким образом, суд отменил решение Андрушевского суда и решил пересмотреть дело в первой инстанции.



Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.



Дмитрий Василец, после оглашения решения суда, заявил, что у него нет слов.



"Я благодарю команду адвокатов, которые проделали поистине титаническую работу и добились результата. У меня просто нет слов! Благодарю всех, кто поддерживал нас все это время", - заявил журналист.



Напомним, 28 сентября прошлого года украинский журналист Дмитрий Василец и оператор Евгений Тимонин были приговорены к 9 годам тюремного заключения после того, как районный суд Житомира признал их виновными в пособничестве сепаратизму.



Ранее Василец рассказал, как его пытались "спихнуть" на обмен пленными с ЛДНР, чтобы показать: все те, кто против власти - агенты Кремля.



