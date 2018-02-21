Волкер призвал Киев не забывать про минские соглашения

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал официальный Киев не забывать про минские соглашения, если он действительно стремится к урегулированию. "Начнем с того, что вам не стоит забывать о "Минске". Именно минские соглашения - это тот механизм, который в случае полного выполнения вернет вам вашу территорию! Целью и Украины, и США является восстановление территориальной целостности Украины, а для этого вам нужен "Минск", - заявил Волкер в опубликованном в среду интервью, которое он дал "Европейской правде" во время Мюнхенской конференции.



"Вы также должны понимать, что не существует успешного военного пути, который позволил бы вам вернуть свою территорию. Это может привести лишь к более масштабной войне, что точно не в интересах Украины", - подчеркнул Волкер. Вместе с тем он признал, что пока реализовать минские соглашения не удается, так как Россия требует от Украины политических шагов, в том числе выборов, а Киев отказывается это делать, пока не будет гарантирована безопасность в регионе. Единственным решением в сложившейся ситуации, по его мнению, являются "миротворцы, которые гарантируют безопасность без передачи контроля Украине".



"У нас была довольно продуктивная встреча [с помощником президента РФ Владиславом Сурковым] в январе, где мы очень четко объяснили свою позицию: если Россия действительно хочет мира в Донбассе, то миротворцы - это именно тот механизм, который нужен. Россияне ответили, что у них есть определенные конструктивные идеи, и я рассчитываю, что уже в марте мы их услышим. Я жду предложений от РФ", - сообщил представитель Госдепартамента.



Тем не менее он продолжал настаивать на том, что Россия "должна согласиться на миротворцев, позволить им обеспечить контроль на границе, охрану складов с оружием". "И если все это будет сделано, то тогда наступит очередь Украины выполнить свою часть минских соглашений - провести местные выборы, объявить амнистию, принять особый статус", - считает он.



При этом Курт Волкер назвал неприемлемым вариант, при котором ситуация в Донбассе превратится в "замороженный конфликт". "Это не удовлетворит никого, никто на этом не остановится, - сказал он. - Надеюсь, что в итоге конфликт будет решен. Но подчеркну: оружием его в любом случае не решить. И невозможно его решить, если оставить все как есть".

