Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине

В Министерстве инфраструктуры анонсировали скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине. Об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.



"Только три слова:" Hyperloop в Украине ", - сказано в сообщении.



Как отмечается, обсуждение технологии сверхскоростных поездов будущего запланировано в министерстве завтра, 22 февраля.



Hyperloop — это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

