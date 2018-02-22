Кличко хочет отобрать ночные парковки у частных структур

Киев может получить значительные средства благодаря эффективному внедрению системы парковки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии, в которой участвовало все руководство города, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистраци в среду, 21 февраля.



"Каждую ночь в столице на парковках оставляют более 300 тысяч автомобилей. Если средства от парковки будет получать и город, а не только коммерческие структуры, то за сутки столица будет зарабатывать полтора миллиона гривен", – отметил мэр.



По словам Кличко, столичная власть ожидает подписания законопроекта о парковке президентом Петром Порошенко.



Также, по мнению Кличко, немало денег может поступить в бюджет от благоустройства передвижной уличной торговли и внедрения открытых электронных аукционов на право заниматься такой деятельностью на специальных площадках.



"Например, было с аукциона продано площадка под передвижную торговлю возле метро Арсенальная. Одна маленькая торговая точка принесет в бюджет почти миллион гривен в этом году. А рядом расположены киоски, которые платят только по 30 тысяч гривен", – сказал мэр.

