Мингарелли признал проблемы с проектом ЕС по модернизации границы Украины

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли признал, что есть определенные трудности с реализацией проекта ЕС, предусматривающего модернизацию шести контрольно-пропускных пунктов на украинской границе. Об этом он заявил журналистам в Харькове в среду, передает корреспондент УНН.



"На самом деле, действительно, мы знаем, что возникли трудности с реализацией этого проекта. На данный момент я не могу подтвердить или опровергнуть тот факт, что деятельность проекта была приостановлена", - сказал он.



По словам посла ЕС, происходит тесное сотрудничество с органами самоуправления в Украине и "мы существуем для того, чтобы помочь реализовывать им ту или иную политику, а не для того, чтобы внедрять какого-либо рода санкции".



"Деталей я не знаю, потому что лично не реализован в этом проекте. Что могу сказать: в реализации трансграничных проектов всегда возникают проблемы, как минимум, с двумя сторонами... Также есть заинтересованные стороны в организации с двух сторон границы, которые работают над реализацией. И, конечно, что все эти организации должны достичь определенного согласования, чтобы проект реализовывался дальше", - добавил Х.Мингарелли.

