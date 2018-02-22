Выявлена новая опасность алкоголя

Ученые Института исследований психического здоровья (Канада) выяснили, что постоянное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия всех типов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Исследователи проанализировали около 60 тысяч случаев ранней деменции, зарегистрированных во Франции. Оказалось, что 57 процентов заболеваний связано с тягой к спиртному, которая выражается в ежедневном употреблении 60 граммов этанола у мужчин и 40 — у женщин.



Отмечается, что выявленная корреляция значительна и указывает на то, что хронический алкоголизм является основной причиной слабоумия в относительно молодом возрасте.



По словам ученых, частое употребление спиртного приводит к сокращению жизни более чем на 20 лет, при этом деменция определяет высокий уровень смертности. Хотя женщины заболевают слабоумием чаще, чем мужчины, последние в большей степени страдают от ранних форм когнитивных расстройств.



Хронический алкоголизм связан с другими факторами риска развития деменции, такими как курение табака, высокое кровяное давление, диабет, низкое образование, депрессия и потеря слуха.

