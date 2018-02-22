США заявили о подготовке новых санкций против России - Reuters

Группа высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа объявила, что Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом сообщает Reuters.



На брифинге в среду, 21 февраля, представители администрации отметили, что этот процесс идет медленно, поскольку требует тщательного юридического обоснования и не может быть ускоренным.



В частности, как пояснили чиновники, некоторые санкции уже были введены против двух российских юридических лиц, упомянутых в обвинении, подготовленном командой спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.



Речь идет о Concord Catering и о Concord Management and Consulting, которые, так сказать в обвинении, контролируют Internet Research Agency, группу, которая координировала процесс вмешательства. При этом, по информации СМИ, санкции на эти организации были формально наложенные в июне 2017 года из-за действий России на территории Украины.



Причинами возможного введения новых санкций против России чиновники назвали вмешательство в президентские выборы 2016 и прошлогоднюю кибератаку с помощью вируса NotPetya.



В конце января американское правительство заявлял, что не планировал дальнейших санкций и уже имеющиеся ограничительные меры привели к урезанию иностранными правительствами объемов закупки российской военной техники на много миллиардов долларов.

