Гиркин: Кремль возвращается к идее "Новороссии"

В Москве хотят возродить идею "Новороссии". Соответствующие указания уже получили российские СМИ и политтехнологи. Об этом со ссылкой на свои источники в четверг, 22 февраля, заявил экс-глава ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) у себя в ЖЖ.



По его словам, в ближайшее время произойдет смена риторики с "безальтерантивного минска" на сожаления о "потерянном шансе-2014".



Как заявил Гиркин, это означает два возможных варианта развития событий в ближайшем будущем.



"Вариант-1: в Кремле очень боятся войны прямо сейчас и используют "старое пугало для Порошенко" в качестве последнего аргумента. Мол, "если не угомонишься и не вернешься в "сакральный минск"- мы вытащим вот это..." Логично и даже (с их точки зрения) - здраво. Только вот напугать Новороссией можно было, максимум, полтора-два года назад. Сейчас - уже нет. Подготовка к большой войне запущена и ее начало - лишь вопрос времени", - пишет Гиркин.



Второй вариант, по мнению сепаратиста, означает, что в Кремле поняли, что почетной капитуляции в обмен на "замораживании Крымского вопроса" не будет.



"Выбор невелик - между безоговорочной капитуляцией (с последующим ускоренным марш-броском по пути Милошевича) и войной. Мировой. США не станут рисковать обменом ядерными ударами. Разве что, если будут уверены, что им никто не ответит", - считает Гиркин.



При этом он заявляет, что "таким, как он", сейчас выпадает новый шанс "проявить себя".



"При всем понимании "грязной изнанки" кремлевских мотивов, полагаю, мы должны использовать новый шанс. Война все равно неизбежна и от нее нам не скрыться. Поэтому, сейчас надо принять срочные меры, чтобы новый этап борьбы за "Новороссию" снова не оказался в грязных лапках сурковского жулья - всяческих бородаев-захарченко-антюфеевых. Просто потому, что эти существа не только все прогадят и продадут сами, но и нас "сольют". Вместе с тем, что еще осталось от России", - добавил Гиркин.

