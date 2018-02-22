LOOPанутые

Министр инфраструктуры Владимир Омелян достоин вхождения в десятку выдающихся мыслителей мира по версии журнала «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик». Достойная смена подрастает в Украине Илону Маску. Короче, все. Ямочный ремонт дорог у нас закончился. Все фуфло. «Началось!». Именно этот пост Нефедова в пока не запрещенной у нас социальной сети «Фейсбук» вызвал небывалый ажиотаж. Что началось? Вы не поверите: мы строим Hyperloop. Первыми в мире. Нет, Нефедова освидетельствовали опытные парамедики на предмет наличия триппера и пришли к выводу: все чисто. Можно строить.



Для жителей отсталой России поясним: Hyperloop – это вовсе не матерное слово, а передовая система передачи живых пассажиров и грузов по трубам. Илон Маск давно носится с этой идеей, но пока ни одна страна мира не изъявила желания переходить на лупатые технологии, поскольку это реально стремно. Да, что-то там планировали в Индии и Польше, но дальше срача в каментах дело не зашло. Но у нас стоял майдан, и этим, как говорится, все сказано. Инфраструктура страны разрушена приблизительно на девяносто процентов. Поэтому созданы идеальные условия для внедрения новых технологий вакуумирования пассажиров. Разветвленная сеть гиперлупов покроет Украину, как кобель сучку.



Неизвестно, что именно курил Нефедов перед тем, как опубликовать этот исторический пост. Обычно он сидит на органике. Грибы дают чудесный, долгий, но запоминающийся приход лоукоста «Райнэйр» на рынок авиаперевозок нации. Макс раз двадцать анонсировал именно этот приход, но каждый раз, после отходняка, приходилось все опровергать. Примерно так же обстоят дела с приходом «Икеа» и «Старбакса».



Первые трассы уже намечены. Прежде всего, появится «гиперлуп» Одесса–Киев. Всего за тридцать минут представители «Национального корпуса», а также многочисленные отдыхающие могут доехать до Привоза. В пути предусмотрена только одна остановка – ресторан Поплавского «Сало»

Гиперлуп – это, прежде всего, новые рабочие места и полная занятость проституток с Окружной. Строить, скорее всего, будут турки. А они всегда у нас строят, если надо показать хоть какой-то результат. Но вся нация будет им помогать. Можно продавать билеты на первый рейс «гиперлупа»

Остается верить во всякую «лупу». Первые трассы уже намечены. Прежде всего, появится «гиперлуп» Одесса–Киев. Всего за тридцать минут представители «Национального корпуса», а также многочисленные отдыхающие могут доехать до Привоза. В пути предусмотрена только одна остановка – ресторан Поплавского «Сало». Подкрепившись варениками, патриоты опять погружаются в трубу и пи…дуют дальше. Впечатляет? Новейшие технологии достижения вакуума на основе угля уже разработаны в тернопольском технокластере. Там рождаются самые передовые идеи, в частности, об использовании сала в качестве наносмазки гиперлупа. По расчетам экспертов, достаточно перегнать перед поездкой полторы тонны сала от специально выращенных свиней, как КПД сцепления стремится, с...ка, к сверхпроводимости. И это в вакууме!Трубы большого диаметра обещает подкинуть Пинчук, деньги дадут инвесторы-дебилы, которые вкладываются во все проекты Илона Маска. Все должно окупиться за тридцать лет. Главная проблема: собаки и льготники. Первые могут разрушить опоры из бетона, на которых будет возлежать вакуумная труба очень большого диаметра. Со вторыми все еще сложнее. Ветераны АТО, безусловно, должны получить льготы на проезд в передовом транспорте. Уже разрабатываются правила перевозок героев антитеррористической операции. В частности, они должны предъявить удостоверение участника в развернутом виде, водитель «лупа» не имеет права высаживать их из трубы. В случае возникновения спорных ситуаций данной категории пассажиров запрещено продавать кухонные ножи. Были, знаете ли, прецеденты. Конечно, перевозки такой массы льготников снизят монетизацию проекта. Но часть денег можно отбить за счет организации передвижной торговли в вагонах-«луповозах». Бабушки с пирожками, семечки, журналы эротического содержания, карты. Все это при умелом контроле может вывести проект в плюс. Причем глубокий.Направление Одесса–Киев является наиболее перспективным. Все равно не получается отремонтировать трассу, построенную еще Кирпой. После декоммунизации часть технологий ямочного ремонта оказалась утерянной. Следующую ветку национальной трубы необходимо провести до границы с РФ. Тут тоже очень насыщенный пассажиропоток, который, безусловно, нуждается в расширении.Патриотический лозунг «Чемодан – вокзал – Россия» приобретет новое звучание: «Чемодан – труба – РФ». И это будет нашей победой в первой мировой гибридной войне.Что нужно для запуска проекта? Прежде всего Министерство инфраструктуры планирует объявить конкурс на лучший слоган «нашего гиперлупа» и эмблему. Деньги фигня. Главное – идея, которая объединит миллионы посторонних людей в едином порыве. Ведь никто не верил, что евромайдан победит. А он победил! То же будет и с гиперлупом. Проект буквально обречен на успех, поскольку наша нация с детства испытывала влечение к фаллическим символам. Киев в ближайшее время станет центром пересечения десятков веток гиперлупов, идущих в обход России. Спонтанно возникнет большой трубно-шелковый путь из Китая.Гиперлуп – это, прежде всего, новые рабочие места и полная занятость проституток с Окружной. Строить, скорее всего, будут турки. А они всегда у нас строят, если надо показать хоть какой-то результат. Но вся нация будет им помогать. Можно продавать билеты на первый рейс «гиперлупа». Уже сегодня, Отличная идея. Одно время продавали ведь обеды и ужины с заместителем министра МВД Деевой. За что деваху уволили – до сих пор не понимаю. Да, бюст не очень, но зато как владеет английским языком.Короче, вокруг идеи строительства сверхскоростного гиперлупа очень быстро возникнет целая сопутствующая отрасль. Календарики, веселые розыгрыши инвесторов, рекламные статьи в «Фейсбуке», сувенирная продукция, плакаты с Виталием Кличко, рекламирующие трубы сверхбольшого диаметра. А сколько денег можно поднять на земельных участках, которые отводятся под строительство. В общем, саму трубу можно даже и не строить, поскольку под это дело можно освоить просто немеряную кучу бабла.