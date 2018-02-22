Киевсовет переименовал Московский мост

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании Московского моста в Северный мост.



Как сообщается на сайте Киевсовета, депутаты на заседании в четверг также поддержали ряд переименований столичных топонимов.



В частности, ул.Ванды Василевской будет носить имя общественного деятеля Богдана Гаврилишина, ул.Анри Барбюса переименована в ул.Василия Тютюнника, ул.Кировоградская – в ул.Владимира Брожко, переулок Панфиловцев – в переулок Йова Борецкого.



Также депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская". Также ул.Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название - Омелютинская.



Депутаты Киевсовета дали новое название парку Дружба Народов – "Муромец". Также уточнили название Парка отдыха Оболонь в урочище Наталка. Отныне он - "Парк Наталка".

