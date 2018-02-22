Большинство украинцев - за единственный государственный украинский язык

Единственным государственным языком в Украине должен быть украинский считают более 60% граждан, идею же предоставления такого статуса русскому языку поддерживают лишь 15% опрошенных, отмечают социологи.



Согласно обнародованным в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг результатам проведенного Социологической группой "Рейтинг" исследования "Настроения и ожидания украинцев: региональные особенности февраль 2018. 30000 респондентов", также каждый пятый респондент (20%) считает, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах Украины.



В региональном разрезе наибольшее количество сторонников украинского, как единственного государственного языка, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях (во всех более 90%), меньше всего – в Харьковской (26% - за), Луганской (22%), Одесской (17%).



Наибольшее же количество респондентов, которые считают, что русский должен быть вторым государственным, в Одесской (45%), Донецкой (33%), Харьковской и Днепропетровской (по 28%), а также Луганской и Николаевской (по 26%).



В то же время за то, чтобы у русского был официальный статус в отдельных регионах при украинском как единственном государственном языке, высказалось больше всего опрошенных в Луганской (44%), Харьковской (37%), Донецкой (35%), Одесской (32%) областях.



Как отмечает "Рейтинг" в пресс-релизе, в 2014 году за украинский язык как единственный государственный выступали 47% граждан.



Согласно результатам опроса, украинский является языком общения дома для 47% респондентов, русский – для каждого четвертого (24%), более четверти используют как украинский, так и русский.



Преобладающим языком бытового общения украинский является в западных, северных и центральных областях Украины, за исключением Киева и Кировоградской области, где опрошенные украинцы используют дома и украинский, и русский.



На русском же языке дома преимущественно говорят респонденты в Одесской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.



Оба языка в быту используют жители Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской.



Социологический опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1,2 тыс. в каждой области) в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 0,6%.

