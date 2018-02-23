YouTube начал насильно отписывать пользователей от каналов

Руководство YouTube обновило правила подписок на музыкальные каналы. Об этом сообщает TJ.



Согласно новой политике, пользователи видеохостинга будут автоматически отписываться от неофициальных музыкальных каналов. Вместо этого алгоритмы YouTube подпишут меломанов на основные каналы артистов.



По словам журналистов, речь идет о сторонних тематических каналах исполнителя или его представителей. На официальной же странице будет собран весь музыкальный контент с остальных профилей. Пользователям придет уведомление, если с их подписками произойдут какие-либо автоматические изменения.



Поправки в политике видеохостинга, скорее всего, связаны с запуском внутри платформы нового стримингового сервиса Remix, который должен появиться в марте 2018 года.



В декабре 2017 года YouTube подписал соглашения с крупнейшими музыкальными лейблами Universal, Warner Music Sony. Ранее музыкальные деятели неоднократно обвиняли YouTube в маленьких выплатах звукозаписывающим компаниям. Чтобы решить эту проблему, в 2016 году компания наняла бывшего исполнительного директора Warner Music Лира Коэна.

