В Украину придет похолодание с севера Европы

На территорию Украины в ближайшие сутки 23 февраля с севера Европы начнет поступать новая порция холодного воздуха арктического происхождения, поэтому в большинстве областей, кроме юга и юго-запада, ожидается понижение температуры, сообщает Укргидрометцентр. В южной части страны, а днем и в Луганской и Донецкой областях пройдет снег, на юге местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории небольшой снег, лишь ночью в центральных и восточных областях без осадков.



На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.



Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза (в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью 14-19°, днем 6-11° мороза); в южной части и в Карпатском регионе ночью 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 6° тепла.



В Киеве 23 февраля местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.



Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 февраля самая высокая температура днем была 11,3° в 2016 году, самая низкая ночью -21,7° в 1945 году.



В Украине 24 февраля ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-16°, днем 5-11° мороза (в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-20° , днем 9-14° мороза); на юге страны и в Закарпатье ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.



В Киеве 24 февраля ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

