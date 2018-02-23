Потребление нефти начнет уменьшаться после 2040 года, - исследование

Нефтяная компания BP опубликовала ежегодный обзор энергетического сектора Energy Outlook. По мнению аналитиков компании, пик спроса на нефть будет в конце 2030-х годов, после чего начнется спад.



Это связано с развитием технологий и политикой запрета двигателей внутреннего сгорания в ряде стран, пишет Green Tech Media.



К 2040 году общий парк легковых автомобилей увеличится вдвое - до 2 млрд, из которых 320 млн - будут электрическими (сегодня - 3 млн). Автомобили с ДВС все еще будут преобладать, но аналитики предлагают обратить внимание на другие цифры.



По их мнению, электромобилями будут чаще пользоваться. Так, к 2040 году на них придется 30% всех пассажиро-километров. Для сравнения, сегодня этот показатель составляет всего 2%. По словам главного экономиста BP Спенсера Дейла, на электромобилях будут ездить в два с половиной раза чаще и дальше, чем на классических авто с ДВС.



Согласно исследованию, это связано с развитием "шеринговой экономики", ведь стоимость проезда на электромобили, поделена на километр, значительно ниже, чем на бензиновых автомобилях. В итоге, и используют их чаще.



Несмотря на то, что спрос на автомобили будет увеличиваться, благодаря росту благосостояния в странах, что развиваются, он перенаправляется в сторону электромобилей из-за высоких экологических стандартов.



В результате, этот тренд начнет влиять на потребление нефти. К 2040 году оно составит 18,6 млн баррелей в сутки, чуть ниже, чем в 2016 году (18,7 млн баррелей).



Правда, в абсолютных значениях нефть по-прежнему останется доминирующим источником энергии даже в 2040-е годы. Тем не менее важно, что впервые ее потребление начнет замедляться.



В исследовании говорится, что еще один взнос по снижению потребления нефти вносит повышение эффективности и развитие технологий. Потребление энергии на единицу ВВП снижается: к 2040 году мировой ВВП должен вырасти в два раза, тогда как потребление энергии увеличится лишь на 35%.

