Украина может закрепить в Конституции намерения вступить в НАТО

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявила, что в Украине думают над тем, чтобы в Конституции закрепить Евроатлантические стремления государства.



"На сегодняшний день рассматривается и дискутируется вопрос… Мы думаем над тем, чтобы обеспечить и застолбить евроатлантический курс и европейский в одном из разделов Конституции Украины. Такой разговор ведется для того, чтобы дать сигнал нашим международным, европейским партнерам о том, что Украина серьезно рассматривает вопрос интеграции в НАТО", - сказала И.Луценко журналистам в пятницу в Киеве.

