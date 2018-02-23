Коболев о переговорах с "Газпромом": прогресса нет, но он будет

Прогресс в переговорах между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" пока не достигнут, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в Киеве в пятницу.



"Пока прогресса нет… но он будет!", - сказал он.



Как сообщалось, решение Стокгольмского арбитража предусматривает закупку "Нафтогазом" у "Газпрома" в 2018 году не менее 4 млрд куб. м газа.



А.Коболев в конце января заявил о готовности обсуждать будущее транзита российского газа через Украину после решения Стокгольмского арбитража. В то же время он не исключил, что переговоры от украинской стороны возьмет на себя правительство и министерство энергетики и угольной промышленности.



Ранее еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович пригласил Киев и Москву вместе обсудить будущее транзита российского газа через Украину после решения Стокгольмского арбитража.



По его словам, стабильные поставки 94 млрд куб. м газа российского газа через Украину в 2017 году свидетельствуют о важности этого транзитного направления и в будущем.



"Это, я думаю, вполне можно считать достижением, и огромные объемы газа означают, что данное транзитное направление очень важно для "Газпрома" как поставщика, для Украины как транзитера и для Евросоюза как потребителя. И я буду обсуждать с ним то, как мы будем работать после вынесения решения Стокгольмского арбитража, чтобы создать конструктивную атмосферу с тем, чтобы убедиться, что этот транзитный маршрут останется важным маршрутом поставок в Европу, которого хватит до 2019 года", - отметил М.Шефчович.



Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

