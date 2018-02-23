США подготовили "самые жесткие" санкции против КНДР - Reuters

Соединенные Штаты намерены ввести самый жесткий на сегодняшний день пакет санкций против Северной Кореи. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает агентство Reuters ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.



Таким образом планируется усилить давление на страну из-за ее ядерных и ракетных испытаний.



"Это будет самым большим пакетом новых санкций против режима в Северной Корее", - сказал он.



Как отмечается, суровые санкции могут негативно повлиять на потепление между Северной и Южной Кореями и их подготовку к созданию благоприятных условий для встречи между лидером КДНР Ким Чен Ином и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.



Ожидается, что новые санкции будут анонсированы во время визита дочери президента США Дональда Трампа - Иванки в Южную Корею на ужин с президентом страны и на завершающую церемонию зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Ее визит совпадает с приездом чиновника из КНДР, Ким Йонг Чолом, против которого внедрены санкции. Его обвиняют в затоплении южнокорейского военного корабля в 2010 году, в результате чего погибли 46 матросов. Чиновник также встретится с Президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

