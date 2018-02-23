Если миротворцы ООН будут размещены на линии разграничения, это станет новой границей Украины - Кучма

Если миротворческая миссия ООН на Донбассе будет размещена на линии разграничения, это станет новой границей Украины, считает второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма.



"В Трехсторонней контактной группе единое мнение, и оно совпадает с мнением президента, – миротворцы должны быть на всей территории и, прежде всего, на украинско-российской границе. А когда нам предлагают, что давайте сначала на линию соприкосновения приведем "голубые каски", чтобы они защищали миссию ОБСЕ, это значит сделать новую границу с Украиной", - сказал он, выступая на IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы" в пятницу в Киеве.



По его словам, политики в Европе "забыли уроки истории", поэтому Украине стоит полагаться на помощь США.



"Сегодня мир в Украине на 90% зависит от США", - подчеркнул Л.Кучма.

