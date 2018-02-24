ЕС потребует от Киева вернуть миллионы, потраченные на яму на границе

ЕС потребует от Киева вернуть миллионы, потраченные на яму на границе

Европейский союз потребует от Киева вернуть деньги из бюджета на модернизацию КПП на границе с Украиной: в Брюсселе полагают, что средства были разворованы властями. Ранее глава украинского Минфина Александр Данилюк сообщил, что ЕС принял решение свернуть финансирование этой программы. Проект действовал с 2014 года, за это время Киев получил около 30 миллионов донорской помощи.

По словам источника издания в Еврокомиссии, две трети этого бюджета просто "исчезли".

"Миллионы евро от ЕС без стеснения разворовали, а пункты пропуска так и не починили. Поэтому на границе Украины с европейскими странами вечные пробки, инфраструктуры нет. Самый возмутительный факт — на одном из КПП на Волыни, "Устилуг — Зосин", просто вырыли котлован и списали под это дело три миллиона евро", — рассказал собеседник издания.

После этого скандала Украина может не рассчитывать на помощь от Европы, добавил источник.

Между тем скандал с волынским КПП — не единственный в своем роде. По словам директора Центра Балто-Черноморских исследований Ирины Верещук, долгое время работавшей мэром приграничной Равы-Русской, похожий случай произошел и на пункте пропуска "Краковец — Корчова". Польская сторона оперативно выполнила свою часть работы, тогда как с украинской стороны смогли вырыть лишь котлован, который стал олицетворением "дремучей коррупции, ограниченности и полной безответственности".

Евросоюз неоднократно просил Киев провести финансовый аудит, однако эти предложения всячески блокировались украинской стороной. Чиновники, как отмечает Верещук, проявляли "правовой нигилизм", срывая все сроки, нарушая правила и не выполняя условий договоров, поскольку были уверены, что ответственность в любом случае понесет государство.