Стране нужны «еб…нутые»!

Мало кто сомневается, что Ульяна Супрун является лицом решительных реформ в медицинской сфере (смотри фото). Ее бескомпромиссная, последовательная и непримиримая позиция в деле оздоровления нации нашла отражение в поистине всенародной популярности. Недаром губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль назвал ее «еб…нутой». Это признание заслуг Ульяны, которая наводит такой страх на коррупционеров, что Верховная Рада второй год подряд боится утвердить ее на должности министра здравоохранения.



Да что Верховная Рада… Сам премьер Гройсман не решается внести кандидатуру «еб…нутой» на рассмотрение парламента. У него немеют руки, начинается непроизвольное извержение слюнных желез, когда секретарша подсовывает соответствующее представление на подпись. Вы когда-нибудь видели плачущего Гройсмана? Зрелище душераздирающее. Но мы не об этом. Реформы, проводимые Супрун, коснулись не только и не столько крупного рогатого скота. «Санитарка из Мичигана» добралась до столичного медуниверситета имени Богомольца. Это, как известно, рассадник коррупции, и «е…нутая» жестко стала наводить там порядок. Шансов на выживание ни у кого не осталось. Как пишут патриоты, «вы посмотрите на нашу Ульяну, с ней же невозможно договориться о схемах и взятках». Чистая правда. Даже мысли подобной не возникает. Невольно начинаешь задумываться о бренности всего сущего, перед глазами мелькают самые яркие моменты прожитой жизни, и в конце возникает вопрос: «Почему, б…ть, именно я?».



Вас, кстати, не шокирует позывной Супрун, придуманный бывшим ментом Москалем? Дело в том, что он (позывной) уже стал символом решительных медицинских реформ в патриотической среде. Не буду голословным. Читаю авторскую колонку на безупречном во всех отношениях сайте «Узбекская правда». Я написал «узбекская»?



Как могут руководить столь именитым заведением люди, имеющие отношение к медицине? Вы меня, конечно, простите, но это абсурд. Любая доярка может руководить нацией. Посмотрите на спикера Парубия. Кстати, он опять появился на арене. Сессия началась. Сделал замечание главе какого-то комитета. Говорит, что должен немедленно заткнуться, когда спикер говорит. Фамилию председателя не помню

Конечно, коррупционеры, мздоимцы и преподаватели университета имени Богомольца испугались за сохранность своей «кормушки». С Ульяной, как известно, «невозможно договориться». Она же «еб…нутая». Поэтому начались искусственно организованные протесты. Бессрочная забастовка преподавательского состава университета лишь подтверждает неотвратимость решительных реформ

Сорри, чисто механическая ошибка. Конечно же, «Украинская». Колонка некоего Сергея Фурса с характерным заголовком «Стране нужны еб…тые». Статью можно не читать, поскольку в заголовке все сказано. Ульяна необходима нации. Однозначно. Точка. Песец. Судя по температуре за бортом, северный. Волноваться не стоит, поскольку Минтоп работает как часы. Не могут, правда, найти министра Насалика. Опять улетел в Эмираты. Правильно, кстати, сделал: чего ему тут мерзнуть в такие холода? Нужен ли такой глава Минтопа нации? Безусловно. Ибо, как сказано в понравившемся мне заголовке, «стране…» И далее по тексту. Единственный момент: срочно необходимо унифицировать написание прочно укоренившегося в политическом лексиконе определения деловых и чисто женских качеств и.о. министра здравоохранения. К сожалению, встречаются разные варианты точек, которые прикрывают наиболее яркие буковки из выражения Москаля. Одни пишут «е…ая», другие «еб…тая», третьи воспроизводят позывной Ульяны почти полностью. Есть деятели, которые его коверкают – «ипанутая». Нельзя так. В стране идут решительные реформы. Очень важно привести весь понятийный аппарат к единому знаменателю. Предлагаю остановиться на варианте «еб…нутая». Это позволит избежать разночтений.Что, согласитесь, очень важно именно сейчас, когда медуниверситет имени Богомольца объявил бессрочную забастовку. Что-то связано с лицензированием каких-то стоматологов. Я не медик. Тем более не разбираюсь в проблемах лицензирования, поэтому могу запросто возглавить Минздрав. Как Ульяна. Но в университете процесс пошел. Причем довольно активно, поскольку ректора заведения – Екатерину Амосову Минздрав в лице (не надо вздрагивать) Ульяны Супрун отстранил от исполнения обязанностей. Совершенно, на мой взгляд, правильное и взвешенное решение. Как могут руководить столь именитым заведением люди, имеющие отношение к медицине? Вы меня, конечно, простите, но это абсурд. Любая доярка может руководить нацией. Посмотрите на спикера Парубия. Кстати, он опять появился на арене. Сессия началась. Сделал замечание главе какого-то комитета. Говорит, что должен немедленно заткнуться, когда спикер говорит. Фамилию председателя не помню.Кажется, именно ему Игорь Валерьевич настойчиво советовал завязать анус бантиком. И Сене предлагал сделать то же самое. Не важно. О чем это мы? Ах да, Парубий. Наглядный пример того, как работают социальные лифты в Украине. Они (лифты) заходят на самый низ. Это даже не подвал, а реальное дно. И именно оттуда появляются ценные руководящие кадры.Супрун железной рукой наводит порядок в сфере медобразования. Зачем нации медики, когда достаточно наладить эффективную систему предупреждения заболеваний? Обтирание холодной водой, производственная гимнастика, дыхательные упражнения. Если заболел, то это твои проблемы. «Гугл» тебе в помощь. В конце концов, есть мумие в виде дерьма летучих мышей из Тянь-Шаня. В далекие времена, когда украинцы еще не были шумерами, данный препарат был крайне популярен. Твердые черные кусочки заваривали, настаивали на спирту и других алкогольных напитках, втирали, принимали вовнутрь и даже закапывали. Зачем забывать полезный опыт?Конечно, коррупционеры, мздоимцы и преподаватели университета имени Богомольца испугались за сохранность своей «кормушки». С Ульяной, как известно, «невозможно договориться». Она же «еб…нутая». Поэтому начались искусственно организованные протесты. Бессрочная забастовка преподавательского состава университета лишь подтверждает неотвратимость решительных реформ. Да, некоторые коррупционеры пытаются таким образом бросить тень на светлый лик Ульяны. Смеюсь вслух. Ну как, как можно бросить тень на лик Супрун? Вы что курите, дорогие инициаторы квазивосстания?Случай с университетом имени Богомольца наглядно продемонстрировал: нам такие учебные заведения не нужны. Нам вообще не нужны высшие учебные медицинские учреждения, поскольку для поддержания здоровья нации достаточно техникума, где учат перевозить донорские органы. Поэтому за будущее медицины нации я абсолютно спокоен. В Мичигане полно санитаров, которые способны заменить излишне строптивых коррупционеров-ректоров.