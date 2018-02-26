За год пенсии украинцев выросли на 36%

Средний размер пенсии в течение 2017 года вырос на 652,15 грн или 35,7%. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины за 2017 год, передает УНН.



“Средний размер пенсии в течение года вырос на 652,15 грн (35,7%) — с 1828,31 грн по состоянию на 1 января 2017 года до 2480,46 грн по состоянию на 1 января 2018 года”, — говорится в документе.



В частности отмечается, что в течение года размер пенсии повышался дважды:



с 1 мая 2017 года в связи с изменением прожиточного минимума. Пенсия увеличилась у 8,2 млн пенсионеров, или у 68% общей численности пенсионеров. Минимальная пенсия по возрасту выросла на 5,2%.



с 1 октября 2017 года осовременено ранее назначенные пенсии 10,2 млн пенсионерам, или 90% общей численности пенсионеров. Минимальный размер пенсии по возрасту увеличен с 1312 грн до 1452 грн, или на 140 грн.



