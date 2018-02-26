Саакашвили хочет через суд отменить приказ МВД, который стал основанием для лишения его гражданства Украины

Окружной административный суд Киева 26 февраля рассмотрит икс экс-президента Грузии Михеила Саакашвили о признании незаконным и отмене в части отдельных положений приказа МВД Украины № 715 от 16 августа 2012 года об утверждении формы заявления о принятии в гражданство, на основании которого политик был лишен гражданства Украины.



Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Руслан Чернолуцкий, указ президента Петра Порошенко от 26 июля 2017 года о прекращении гражданства Украины М.Сааакашвили был издан на основании представления Государственной миграционной службы, которая усмотрела "сознательное предоставление неправдивых сведений" со стороны экс-главы Одесской ОГА.



Речь идет о том, что при подаче заявления о принятии в гражданство Украины от 28 мая 2015 года М.Саакашвили своей подписью засвидетельствовал, что не находится "под судом и следствием на территории иностранных государств". Это происходит автоматически, поскольку данная формулировка прописана в бланке заявления о принятии в гражданство.



М.Саакашвили и его адвокат считают, что данный приказ МВД и форма заявления в этой части противоречат закону Украины о гражданстве. В статье 9 этого закона говорится, что в гражданство Украины не принимается лицо, совершившее преступление против человечества или осуществлявшее геноцид; приговоренное в Украине к лишению свободы за совершении тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства; совершившее на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением.



"То есть, закон определяет исчерпывающие условия принятия в гражданство, а также условия, при которых в гражданство не принимают", - отмечается в иске М.Саакашвили.



Заседание Окружного админсуда назначено на 14:10 26 февраля.



Адвокат Р.Чернолуцкий указывает, что данный процесс является важным для другого дела, в котором обжалуется указ П.Порошенко о прекращении украинского гражданства М.Саакашвили. 2 марта Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда проведет очередное заседание по соответствующему иску экс-президента Грузии.



Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.



В партии М.Саакашвили "Рух новых сил" тогда пояснили, что формальным основанием для лишения политика гражданства Украины стало то, что грузинская прокуратура обвиняет его в якобы растрате средств на поездку в Прагу на похороны экс-президента Чехии Вацлава Гавела. Речь идет о приобретении венка на сумму 505 евро, который принесла тогда официальная делегация Грузии.



Сторонники и адвокаты М.Саакашвили отмечали, что 31 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины отказала Грузии в его выдаче после проведения экстрадиционной проверки, а указ о предоставлении ему гражданства Украины был подписан президентом 29 мая 2015 года.

