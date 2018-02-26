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- Саакашвили хочет через суд отменить приказ МВД, который стал основанием для лишения его гражданства Украины
Саакашвили хочет через суд отменить приказ МВД, который стал основанием для лишения его гражданства Украины
Окружной административный суд Киева 26 февраля рассмотрит икс экс-президента Грузии Михеила Саакашвили о признании незаконным и отмене в части отдельных положений приказа МВД Украины № 715 от 16 августа 2012 года об утверждении формы заявления о принятии в гражданство, на основании которого политик был лишен гражданства Украины.
Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Руслан Чернолуцкий, указ президента Петра Порошенко от 26 июля 2017 года о прекращении гражданства Украины М.Сааакашвили был издан на основании представления Государственной миграционной службы, которая усмотрела "сознательное предоставление неправдивых сведений" со стороны экс-главы Одесской ОГА.
Речь идет о том, что при подаче заявления о принятии в гражданство Украины от 28 мая 2015 года М.Саакашвили своей подписью засвидетельствовал, что не находится "под судом и следствием на территории иностранных государств". Это происходит автоматически, поскольку данная формулировка прописана в бланке заявления о принятии в гражданство.
М.Саакашвили и его адвокат считают, что данный приказ МВД и форма заявления в этой части противоречат закону Украины о гражданстве. В статье 9 этого закона говорится, что в гражданство Украины не принимается лицо, совершившее преступление против человечества или осуществлявшее геноцид; приговоренное в Украине к лишению свободы за совершении тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства; совершившее на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением.
"То есть, закон определяет исчерпывающие условия принятия в гражданство, а также условия, при которых в гражданство не принимают", - отмечается в иске М.Саакашвили.
Заседание Окружного админсуда назначено на 14:10 26 февраля.
Адвокат Р.Чернолуцкий указывает, что данный процесс является важным для другого дела, в котором обжалуется указ П.Порошенко о прекращении украинского гражданства М.Саакашвили. 2 марта Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда проведет очередное заседание по соответствующему иску экс-президента Грузии.
Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.
В партии М.Саакашвили "Рух новых сил" тогда пояснили, что формальным основанием для лишения политика гражданства Украины стало то, что грузинская прокуратура обвиняет его в якобы растрате средств на поездку в Прагу на похороны экс-президента Чехии Вацлава Гавела. Речь идет о приобретении венка на сумму 505 евро, который принесла тогда официальная делегация Грузии.
Сторонники и адвокаты М.Саакашвили отмечали, что 31 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины отказала Грузии в его выдаче после проведения экстрадиционной проверки, а указ о предоставлении ему гражданства Украины был подписан президентом 29 мая 2015 года.