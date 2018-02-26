Трамп захотел дать личному пилоту госдолжность

Президент США Дональд Трамп хочет назначить своего личного пилота Джона Данкина главой американского Федерального авиационного управления (ФАУ). Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает, портал Axios со ссылкой на представителей в администрации.



По его информации, глава государства рекомендовал включить мужчину, с которым работает много лет, в список кандидатов на должность. При этом с пилотом уже провели собеседование, и оно было впечатляющим. «Он в списке потому, что является пилотом президента, но если он получит эту работу, то не потому, что он пилот президента», — рассказал собеседник издания.



Другой источник пояснил Axios, что решение о назначении еще не принято. Однако, по его словам, у Данкина есть необходимый для главы ФАУ опыт, и он «не просто пилот». В частности, он отвечал за безопасность всех самолетов, использованных Трампом во время президентской кампании: перелеты в 203 города в 43 штатах за 21 месяц.



Издание сообщает, что на должность претендуют также действующий глава управления Дэн Элвелл и республиканец из Миссури Сэм Грейвс.



Год назад Трамп заявлял, что управление воздушным движением в стране необходимо передать в частные руки, сообщал CNN. Тогда же он отмечал, что его личный пилот — настоящий эксперт.

