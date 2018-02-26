Трамп захотел дать личному пилоту госдолжность

Трамп захотел дать личному пилоту госдолжность

Президент США Дональд Трамп хочет назначить своего личного пилота Джона Данкина главой американского Федерального авиационного управления (ФАУ). Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает, портал Axios со ссылкой на представителей в администрации.

По его информации, глава государства рекомендовал включить мужчину, с которым работает много лет, в список кандидатов на должность. При этом с пилотом уже провели собеседование, и оно было впечатляющим. «Он в списке потому, что является пилотом президента, но если он получит эту работу, то не потому, что он пилот президента», — рассказал собеседник издания.

Другой источник пояснил Axios, что решение о назначении еще не принято. Однако, по его словам, у Данкина есть необходимый для главы ФАУ опыт, и он «не просто пилот». В частности, он отвечал за безопасность всех самолетов, использованных Трампом во время президентской кампании: перелеты в 203 города в 43 штатах за 21 месяц.

Издание сообщает, что на должность претендуют также действующий глава управления Дэн Элвелл и республиканец из Миссури Сэм Грейвс.

Год назад Трамп заявлял, что управление воздушным движением в стране необходимо передать в частные руки, сообщал CNN. Тогда же он отмечал, что его личный пилот — настоящий эксперт.