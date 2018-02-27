Если бы Монике ухо отрезать?..

Почти в одно и то же время они сказали почти одинаково. Она: «Он был моим начальником, самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня, с богатым жизненным опытом. В то время он находился на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу после окончания колледжа». Мол, мне же надо было как-то жить, устраиваться, а тут такой фарт. Он: «Это для нас революция – идея, борьба и др. Для многих людей майдан – это чистый заработок. Мы тогда это не так хорошо понимали». Дескать, взрывать страну – это работа такая, за идею или за бабло...



Она – это Моника Левински, бывшая и никому тогда не известная стажерка в Белом доме и в голубом платье, которая в свое время оседлала паховую область тогдашнего президента США Билла Клинтона. И ради своей же карьеры сделала ему так хорошо, что он и жену с дочерью забыл, и даже начал врать под присягой. В США по этому поводу случился даже не скандал, а скандалище. Президент Билл мало того, что получил по морде от жены, но и навсегда потерял ее – она потом пошла в президенты. Не исключено, чтобы отомстить мужу с кем-то в синеньком костюмчике из прислуги Белого дома...



Он – Дмитрий Булатов, до 2014 года тоже никому не известный молодой толстяк, который вдруг решил бороться и был избран в сакральные жертвы «кровавой панды». Та якобы под руководством лично Виктора Януковича и агентов ФСБ, говорящих «с российским акцентом», отловила Димона для всевозможных пыток за городом, чтобы в самом городе сломить волю майдана. И по этому поводу густо испачкала жиробаса гримом, изображающим последствия пыток, а когда даже тупые майдауны в жертвенность жертвы не поверили, то безжалостно, но крайне корректно отчикрижили ему мочку уха.



В сухом остатке все у них, у Левински и Булатова, сложилось. Моника Левински никем видным не стала, зато ее примитивный минетик в Овальном кабинете стал, пожалуй, самым быстрым, как сейчас говорят, стартапом, приведшим к жизненным успехам. Материальным в первую очередь. Она и заляпанное президентскими следами любви платне долго всем показывала за деньги, и книгу о частоте победных фрикций и преимуществах девственной глубокой глотки написала, и о том, что чувствовала при такой «службе» в Белом доме, на разных шоу за небесплатно рассказывала. Дмитрий же Булатов после победы майдана и изгнания «кровавой панды» получил не только несколько обидную кличку «Безухов», но и пост... министра молодежи и спорта. Его пострадавшая мочка установила мировой рекорд: еще никогда кусочек плоти (даже не крайней) не весил так много. И материально, и государственно-политически.



А вывод один: сосали по-разному в разных местах, а отсосали и насосали одинаково. И еще раз подали миру пример того, как можно достичь успеха, лишь раскрывая рот. А под столом ли, на коленях элегантно причмокивая, или на майдане, типа гордо и смело встав с колен, – не так и важно. Главное, что фейк и пошлость, мерзость и гнусность с обманом, желание проблеваться при рассказе о «путях наверх» – вот братья и сестры их «подвигов»...













Рабочие моменты...

И я же не зря так пренебрежительно говорю. Сейчас Моника и Дмитрий, видимо, малость поиздержались и опять напомнили о себе, ибо решили подзаработать еще и на собственном раскаянии и на поливании грязью соучастников. Она – Билла, он – дебилов, с которыми начал тупо разваливать страну четыре года назад...Короче, сейчас в Америке и во всем «свободном мире» ширится движение #MeToo («Меня тоже»), получившее широкое распространение в октябре 2017 года после того, как голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В движение вошли все, кто считают, что его то ли поимели против его воли, то ли недоимели, а это обидно и нужно хоть бабла скосить на неудовлетворенности. И Моника решила к ним присоединиться. Типа я залезла под стол в Овальном кабинете за упавшим карандашом, а там из ширинки что-то показалось, ну я и... И теперь Моника хочет влиться в #MeToo, но при этом, надо отдать ей должное, она честно подчеркивает, что в ее случае речь не шла о сексуальном насилии. Просто так вышло: самый сильный человек расстегнул мотню, нужно же было как-то реагировать. «Я раскаиваюсь каждый день. ...Только сейчас, в 44 года, я начинаю понимать, насколько неравноправным было положение между президентом и стажером Белого дома», – горестно качает она рабочей головой...Димон Булатов тоже, похоже, хочет то ли вернуться, то ли платы за то, чтобы помолчал о своих подвигах 2014 года. Он ведь точно знает, как ковалась победа. И его личная, с гримом от ФСБ и членовредительством уха, и на майдане, где реально пролилась кровь и оборвались человеческие жизни тех, кто или был обманут, или выполнял свой служебный долг, а не думал, на что ему обменять кусочек ушной мочки. И Димон «Безухов» «непадеццки» мочит своих бывших коллег, обвиняя их в меркантильности и жажде наживы на использовании лучших человеческих качеств и чаяний. Особенно почему-то достается Сергею Пояркову, художнику, который и так всем своим видом и поведением подчеркивает, что мытцю нужно быть на всю голову еба… пардон, напоминать и. о. министра здравоохранения Украины Улю Супрун в описании закарпатского губернатора Геннадия Москаля. «Во время революции мы еще так хорошо не понимали, что для многих людей майдан – это чистый заработок. Для нас революция это была идея, борьба… У Пояркова был совершенно другой интерес, а именно коммерческий», – разносит по стране через ТВ Димон.При этом Димон посягает даже на святое – на ветеранов АТО и добровольцев в Донбассе. Сам «Безухов», когда его по-быстрячку турнули с министерского кресла, смотался в зону АТО. За корочкой ветерана. Но зато теперь с полным основанием очень просто объясняет «котлы» – Иловайский и Дебальцевский: дескать, не все сознательные были и не боролись до конца, а лишь до содержания кошелька. «В моем подразделении такого не было, потому что мы были регулярными войсками и мы контролировали ситуацию. Когда ты находишься в составе регулярных войск, то организовать то или иное подразделение возможно. Сложно управлять людьми, которые наспех собрались и которые не организованы, потому что никто никому не может приказывать», – уверен он. И худо ему придется, если побратимы из добробатов увидят в этом что-то пренебрежительное...И о Монике мы больше не будем, она свое уже сосну… извините, сделала, а теперь только хочет еще что-то поиметь. А орально, руками или как-нибудь еще – это не важно. С Димоном же ситуация посложнее – он трогает вещи поважнее, чем чьи-то сексуальные предпочтения. Майдан, которому он якобы служил до полной потери части уха, переживает, как бы это сказать помягче, непростые времена. Вместе со страной, которая хоть и проводит 144 успешные реформы и даже купила движимый состав у «Дженерал Электрик», чтобы спеть «наш электровоз вперед летит, в ЕэСе с НАТО остановка», но, по мнению многих, загибается и ползет к пропасти, чтобы посетить дно. И многие – и до Дмитрия Булатова, и после него – уже говорят, что виноват во всем майдан, плодами которого подло пользуются не люди, а… не буду говорить кто, когда за меня это лучше уже сказали и губернатор Москаль, и выкинутый за чубчик кучерявый аж в Нидерланды Михо Саакашвили.Понятно же, что это рефрен стенаний, заливавших страну после провала «оранжевой революции» 2004 года. Тогда все уже в 2005-м завыли дружно «мы не за Ющенко стояли». Сейчас ситуация поупоротее, мозги «пиплу» промыли потщательнее, патриоты, ветераны АТО, добровольцы и волонтеры, уже названные «сволонтерами», пока не переводятся. Но самые предусмотрительные из них уже завыли похоже – «не за то стоял майдан, его идеалы продали». «Кому и кто купил?» – возникает естественный вопрос. Но точного ответа пока нет. Вот Димон «Безухов» и поспешил присоединиться к тому, кто за плату небольшую и желательно без членовредительства найдет «правильный» ответ. Ну, тот, за который, повторяю, заплатят уже сейчас. Желательно щедро...Послушайте сейчас ту же «поэтессу майдана» Евгению Бильченко. Она и ей подобные всем своим поведением подтверждают, что зря «вченый» шумер Вова «Альцгеймер» Вятрович зря так поспешно декоммунизировал своего тезку Ленина, не изучив ту часть его наследия, где «вождь пролетариата» рассказывает о политической проституции. И Украина еще доживет, что ей о том, что «майдан-2014 был ошибкой», расскажут те, кто его, майдан, и разжигал, организовал и двигал всем на погибель. Очень похоже на то, что украинские «майданные херои» живут по принципу соединяющихся сосудов в ванной и туалете: ты слил их в одном месте, а они всплывают в другом. Как те же Мустафа Найем или Сергей Лещенко, которые воспевали Ющенко в 2004-м, но после победы Януковича в 2010-м всплыли вблизи его Администрации президента, получали там инфу на «чаепитиях по средам». А потом успешно кинули на «евромайдане-2014». Вот они после провала, не исключено, и будут рассказывать, как это было плохо – расстреливать «небесную сотню» и «беркутовцев». То есть за надлежащие гранты опять будут на коне, если конь еще сохранится, конечно, или ему еще будет где в Украине разогнаться. Оно (собирательное местоимение) не тонет......А сегодня я просто, как мне кажется, знаю рецепт, как этих ребят ускорить. На примере Моники и Димона. Все пойдет гораздо быстрее в новых условиях, если Монике отрезать ухо, а Димона склонить к минету. Принудительно или добровольно – не важно. Ибо демократия и революция важнее...