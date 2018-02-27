Gucci взбесил индусов

Модный дом Gucci использовал традиционный головной убор индийских сикхов в качестве аксессуара на Неделе моды в Милане. Об этом сообщает Metro.



На белокожих моделей надели религиозный символ индусов — дастар (тюрбан). Это решение креативного директора Gucci Алессандро Микеле вызвало недовольство среди людей, исповедующих индуизм и буддизм.



32-летний актер Аван Йогиа из Индии негативно высказался в адрес Gucci в Twitter: «Можно было хотя бы найти цветных моделей?» Он также призвал других пользователей социальных сетей публично осудить бренд, даже если это не имеет отношения к их культуре.



Некоторые все же одобрили стилистическое решение и считают, что новая коллекция Gucci изменит предвзятое отношение к головному убору сикхов и привлечет внимание известных дизайнеров к моделям-индусам.



Ранее, 22 февраля, сообщалось, что на показе в Милане модели Gucci выходили на подиум, неся в качестве аксессуара свои головы. Помимо голов, вместо клатчей также использовались «детеныши» драконов и змеи. Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине. «Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — отметил он.

