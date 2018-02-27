"Нафтогаз" возобновил импорт газа из ЕС

НАК "Нафтогаз Украины" на период холодов возобновил импорт газа из ЕС, сообщил журналистам главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве во вторник.



"Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем – около 12 млн куб. м", - сказал он.



Ю.Витренко добавил, что импорт возобновлен для обеспечения сбалансированной работы в период холодов. По его мнению, из-за ограниченных сроков импорта, это не повлияет на цену газа для промпотребителей, выставляемой "Нафтогазом" на март.



По данным статистики, импорт со Словакии увеличился 24 февраля.

