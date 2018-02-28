Алекс Лесли и Настя Рыбка попросили политического убежища в США

Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) попросили о политическом убежище в США. Об этом говорится в письме, которое доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал в посольство США в Бангкоке.



В письме Лесли отмечает, что в России "разразился большой политический скандал" из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, основанного на видео и фотографиях в инстаграме Рыбки и ее книге, передает Дождь. С помощью них политик обнаружил связь между бизнесменом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько. В связи с этим Лесли и Рыбка "сбежали" в Таиланд, где их задержала местная полиция.



"Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация, и мы очень рискуем своими жизнями", — пишет Лесли.



По его словам, у них есть фото-, видео- и аудио-доказательства «преступлений российского правительства». Они готовы передать эти материалы США в обмен на помощь.



Полиция Таиланда 26 февраля задержала десять россиян за незаконное проведение секс-тренинга, в том числе Рыбку и Лесли. Позже их выпустили под залог, но практически сразу лишили виз и отправили в центр для нелегальных мигрантов. Bangkok Post сообщает, что иммиграционная полиция планирует их депортировать и внести в черный список. Россиян обвиняют в работе без разрешения и незаконном пребывании в стране.



Накануне Рыбка попросила США о помощи и заявила, что готова рассказать американским журналистам о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.

