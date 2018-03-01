Молдове навязывают закупки вооружений у НАТО - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон осудил планы правительства страны закупить вооружение для армии у НАТО и вынесет этот вопрос на заседание Высшего совета безопасности.



"Мы проведем заседание Совбеза, где обсудим предложение министра обороны Евгения Стурзы закупить летальное оружие, хотя денег на эти цели в бюджете страны не предусмотрено, а правительство жалуется на их отсутствие для финансирования содержания школ и больниц, ремонта дорог, повышения зарплат и пенсий, других социальных нужд", - заявил Додон в интервью ТАСС в преддверии своего визита 1 марта в Берлин. Он подчеркнул, что Молдова "является нейтральной страной", отметив, что "задачу купить ненужное для молдовской армии оружие правительству поставили из-за рубежа".



Додон сообщил, что намерен обсудить вопросы безопасности, нейтралитета Молдовы и приднестровского урегулирования с немецкими политиками. "В соглашении об ассоциации с ЕС, которое подписало правительство, расплывчато прописаны вопросы обороны и безопасности. Между тем, для Молдовы, которая должна сохранять и укреплять наш нейтралитет, они важны. Как глава государства, избранный народом, как верховный главнокомандующий, я против участия нашей страны в НАТО и других военных блоках, а также против участия наших солдат и офицеров в военных операциях", - сказал Додон. Он подчеркнул, что такая позиция позволит решить Молдовы застарелую приднестровскую проблему.

