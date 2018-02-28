Порошенко ждет от Рады важнейших решений в ближайшие дни

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решения по ряду вопросов, в том числе и кадровым. "Я ожидаю от парламента чрезвычайно важных решений, причем в ближайшую неделю. Решение по кадровым вопросам. Речь идет о голосовании за главу Национального банка Украины", - заявил П.Порошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он отметил, что по данному вопросу есть обращение Международного валютного фонда.



"Мне очень приятно, что во время встречи фракции пообещали поддержать предложенную мной кандидатуру" – сказал он.



Президент также отметил, что должны быть назначены новый состав Центральной избирательной комиссии, омбудсмен по правам человека, глава Счетной палаты.



"Очень важно, чтоб мы завершили доукомплектацию Конституционного суда. Вы знаете, что я на днях назначил представителей от президента, которые прошли конкурсный отбор, и жду также результативного голосования в парламенте", - сказал П.Порошенко.



"Также важно, чтобы наконец-то решился вопрос назначения аудитора НАБУ, решился вопрос комплектации нового состава Счетной палаты, омбудсмена. Видите, сколько вопросов надо решить уже сейчас", - подчеркнул президент.



П.Порошенко отметил, что решение этих вопросов требует консолидированной позиции коалиции, парламента.