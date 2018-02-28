"Безвиз" ни при каких условиях не будет приостановлен - Порошенко

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом не будет приостановлен ни при каких условиях, заявляет президент Украины Петр Порошенко. "Я прошу, не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановление "безвиза". Это тот же самый круг прогнозистов, которые говорили, что нам его и никогда не дадут", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы -2018" в среду в Киеве.

